Российские войска нанесли удар по Снегиревке под Николаевом. Соответствующее видео публикуют в соцсетях очевидцы. Сообщается об одном погибшем.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в Снегиревке после обстрела есть проблемы со связью.

Также удар был нанесен и по Первомайскому. Это населённый пункт к северо-востоку от Николаева, недалеко от Снегиревки.

"То есть, российская армия, судя по всему, готовится к новому наступлению на север области в строну Баштанки (откуда открывается дорога на Кривой Рог)", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Ранее мы писали, что вчера в Николаеве было убито 9 горожан.

Также сообщали, что Генпрокуратура расследует обстрел жилмассивов Николаева из реактивных систем залпового огня.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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