В соцсетях пишут, что под обстрел попала Святогорская Лавра. Она расположена в городе Святогорск на севере Донецкой области.

Соответствующие фото и видео публикуют Телеграм-каналы.

"Российский самолёт ударил бомбой по Святогорской Лавре", - сообщают в пабликах.

Ранее мы писали, что в УПЦ призвали открыть храмы круглосуточно, чтобы там от обстрелов могли прятаться мирные жители.

Также сообщали, 11 марта вечером и 12 марта ночью и около 6 часов утра оккупанты обстреляли жилые массивы Николаева из реактивных систем залпового огня.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что изменилось на войне за 12 марта.

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно