В Донецкой области обстреляли Святогорскую Лавру. Фото, видео
В соцсетях пишут, что под обстрел попала Святогорская Лавра. Она расположена в городе Святогорск на севере Донецкой области.
Соответствующие фото и видео публикуют Телеграм-каналы.
"Российский самолёт ударил бомбой по Святогорской Лавре", - сообщают в пабликах.
Ранее мы писали, что в УПЦ призвали открыть храмы круглосуточно, чтобы там от обстрелов могли прятаться мирные жители.
Также сообщали, 11 марта вечером и 12 марта ночью и около 6 часов утра оккупанты обстреляли жилые массивы Николаева из реактивных систем залпового огня.
За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня "Страна" следит в обновляемом материале.
Ранее мы подробно рассказывали о том, что изменилось на войне за 12 марта.
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно