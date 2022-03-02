В УПЦ призвали открыть храмы круглосуточно, чтобы люди могли переждать бомбежки или же просто переночевать.

"Почти неделю, как в нашей стране идет война. Есть погибшие и раненые. Многие наши люди растеряны и напуганы. Кто-то переезжает в западные регионы страны, кто-то за границу, кто-то не имеет такой возможности...Отцы и братья, я призываю держать двери ваших храмов открытыми! Кто хочет переждать обстрел, пусть переждет, кто боится и просит разрешить переночевать в храме, пусть ночует, у кого нет продуктов, постараемся их накормить. Может, у кого есть запасы (продуктов), пусть он принесет в церковь и поделится с другими....", - сказал митрополит Антоний.

В Украине седьмой день продолжается война. В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома. Сегодня российская крылатая ракета ударила по мэрии Харькова.

Также сообщалось о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

Мы ранее писали, как сейчас передвигаться по Украине

В нашем онлайне - карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" - оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что сейчас на фронте.