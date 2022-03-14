Транспортное сообщение между Запорожьем и Энергодаром прекращено. Уничтожен мост в районе Каменского.

Фото уничтоженного моста опубликовала депутат Юлия Яцик в своем Телеграм-канале.

Ранее мы писали, что в Украине взорвали мост через реку Кучурган, который соединял страну с Приднестровьем.

Также сообщали, что под Ирпенем войска России повредили железнодорожную колею.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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Чем запомнился день вчерашний - в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.