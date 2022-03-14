Войска РФ нанесли ракетный удар по селу Ставище на Житомирской трассе. Уничтожено 7 административных зданий
В селе Ставище на Житомирской трассе сегодня ночью обстреляли административные здания. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации спасателей, уничтожено семь строений, пострадали четыре человека. Сейчас спасатели разбирают завалы.
Отметим, что Ставище выходит прямо на трассу, которая связывает Киев и Житомир.
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