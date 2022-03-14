В селе Ставище на Житомирской трассе сегодня ночью обстреляли административные здания. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, уничтожено семь строений, пострадали четыре человека. Сейчас спасатели разбирают завалы.

Отметим, что Ставище выходит прямо на трассу, которая связывает Киев и Житомир.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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