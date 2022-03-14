Моргенштерн выпустил клип "12" о войне в Украине. Ролик занял первое место в трендах YouTube
Российский рэпер Моргенштерн выпустил клип на песню "12", посвященный теме войны в Украине. В ней он призывает к "миру и дружбе".
Ролик уже занял первое место в украинских трендах YouTube.
Клип начинается с матерного обращения украинского журналиста Дмитрия Гордона к российской армии. А в конце ролика - женский голос, который жалуется на бомбежки.
"Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся", - говорит женщина.
К слову, это не постановка, а голос реальной одесситки - мамы музыканта Владислава Палагина, с которым работает Моргенштерн.
"Он украинец, я русский. Мы делаем музыку вместе. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы", – написано в конце клипа.
Напомним, в ноябре прошлого года Моргенштерн покинул Россию после обвинений главы Следственного комитета РФ в торговле наркотиками.
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