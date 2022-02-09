В России завели новое административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна, который недавно опроверг слухи о своей эмиграции.

Об этом сообщает ТАСС.

Дело против Моргенштерна завели полицейские в Набережных Челнах. Рэпера обвиняют в пропаганде наркотиков в трех видеоклипах на его песни, опубликованных ранее в интернете: "Новая волна", "El problema" и "Yung Hefner".

Информацию о возбуждении дела против рэпера подтвердил его адвокат Сергей Жорин. По его словам, заявление изначально поступило в полицию по поводу песен Моргенштерна, но экспертиза не нашла в них пропаганды наркотиков. Тогда дело решили открыть из-за татуировки в виде марихуаны.

"Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики", - сказал Жорин.

Напомним, летом 2021 года суд привлекал рэпера к ответственности из-за клипов "Розовое вино-2" и Family. Тогда Моргенштерну назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. В декабре с YouTube-канала Моргенштерна пропал клип "Розовое вино - 2", который посчитали рекламой наркотиков.

Также мы писали, что в ноябре глава Следкома РФ обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях, после этого рэпер покинул страну.