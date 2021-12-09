Российский рэпер Моргенштерн, который таинственно исчез после обвинений со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, скорее всего, сегодня вернется в Москву. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на слова концертного директора Моргенштерна.

Также в сети появился трек новой песни рэпера Моргенштерна под названием "Домой" - в ней говорится об отъезде из России в Дубай, сообщает The Flow.

"Я просто сажусь на поезд - новость громче, чем камбэк Оксимирона (имеется в виду выход первого за 6 лет альбома рэпера - Ред.)", - говорится в тексте новой песни. Свой отъезд музыкант объяснил тем, что в стране "стало холодно". Также в песне он сообщил о том, что планирует вернуться.

Моргенштерн также прокомментировал закрытие своего ресторана. "Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness", - говорится в треке.

Артист отреагировал и на слова председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, который обвинил его в торговле наркотиками в интернете: "Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим ****** (лицом - Ред.)", - говорится в тексте песни.

Напомним, ранее глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обвинил известного российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) в торговле наркотиками в социальных сетях.

После этого Моргенштерн покинул Россию. По данным близкого к российским силовикам телеграм-канала "Опер слил", рэпер покинул Россию 24 ноября на поезде "Москва-Минск". А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прерогативой СК является выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами.

В свою очередь адвокат Моргенштерна опроверг обвинения главы СК в том, что рэпер торгует наркотиками в соцсетях. "Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, это не его сфера деятельности, он - музыкант", - сказал он.

Ранее "Страна" писала о том, что Кремль хочет предложить Моргенштерну вернуться в Россию и сотрудничать с властью, однако в Кремле опровергли ведение переговоров с музыкантом на эту тему.