Вчера, 9 декабря, концертный директор российского рэпера Моргенштерна внезапно заявил, что рэпер собирается вернуться в Москву. Как оказалось, появление носило виртуальный характер. Ночью Алишер Моргенштерн выпустил новый клип "Домой".

В клипе фактически изложены его первые комментарии по поводу отъезда из России, который случился после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками через интернет.

Клип начинается с репортажа о том, как Моргенштерн с супругой уехал в Беларусь а оттуда в ОАЭ. В песне рэпер жалуется, что скучает по своему богатству, которое могут отобрать, но "никто не отберет его счастье" (в клипе он с женой).

То, что можно воспринять ответом Бастрыкину на слова о торговле наркотиками звучит строчками: "Я в соцсетях торгую лишь своим е@@@м" и "Уехал из России, ведь там стало холодно". В припеве же Моргенштерн поет, что пока не хочет возвращаться домой.

Напомним, ранее глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обвинил известного российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) в торговле наркотиками в социальных сетях.

После этого Моргенштерн уехал из России. По данным близкого к российским силовикам телеграм-канала "Опер слил", рэпер покинул Россию 24 ноября на поезде "Москва-Минск". А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прерогативой СК является выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами.

В свою очередь адвокат Моргенштерна опроверг обвинения главы СК в том, что рэпер торгует наркотиками в соцсетях. "Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, это не его сфера деятельности, он - музыкант", - сказал он.

Ранее "Страна" писала о том, что Кремль хочет предложить Моргенштерну вернуться в Россию и сотрудничать с властью, однако в Кремле опровергли ведение переговоров с музыкантом на эту тему.