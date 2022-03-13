Известный юрист Ростислав Кравец объяснил, какие трудовые права есть у человека во время войны.

Грубо говоря, могут ли уволить человека, если он из-за войны не может приходить на работу и выполнять свои должностные обязанности.

"В трудовом законодательстве не предусмотрено такого основания для увольнения, как война. Если работник (-ца) не выходят на связь или место нахождения, работодатель это может классифицировать по трем причинам: "НЗ" ("неявка по невыясненным причинам"), "ИС" ("другие виды неявок, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями") или "И" ("другие причины неявки"). Государственная служба Украины по вопросам труда настоятельно рекомендует не увольнять работников за прогул. Эксперты говорят, что пока известно о рекомендации, но за ее нарушение санкций не предусматривается, впрочем, отдельные случаи могут обжаловаться в суде", - говорится в сообщении.

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