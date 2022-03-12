Через месяц из-за войны Донецк может остаться без воды
Директор "Донецкого производственного участка коммунального предприятия "Вода Донбасса" Геннадий Балицкий сообщил, что Донецк скоро останется без воды. Об этом сообщает ТАСС.
По словам "чиновника ДНР", резервное водохранилище, которое в данный момент питает Донецк, обмелело, воды в нем осталось примерно на месяц. После этого воды в городе не будет.
Основной источник водоснабжения Донецка - Канал Северский Донец-Донбасс, построенный в конце пятидесятых годов XX века. Он соединяет крупную реку Северский Донец с рекой Кальмиус.
Ранее в СМИ так называемой ДНР "Донецкое агентство новостей" сообщали о том, что из-за военных действий в районах, где течет Канал Северский Донец - Горловки и Ясеноватой - невозможно наладить водоснабжение.
"В связи с этим в некоторых районах Донецка подача воды вовсе прекращена, в части города она подается в уменьшенных объемах. С целью стабилизации обстановки в Республике решено перейти на почасовый график подачи воды", - сообщило СМИ оккупантов.
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