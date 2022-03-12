Директор "Донецкого производственного участка коммунального предприятия "Вода Донбасса" Геннадий Балицкий сообщил, что Донецк скоро останется без воды. Об этом сообщает ТАСС.

По словам "чиновника ДНР", резервное водохранилище, которое в данный момент питает Донецк, обмелело, воды в нем осталось примерно на месяц. После этого воды в городе не будет.

Основной источник водоснабжения Донецка - Канал Северский Донец-Донбасс, построенный в конце пятидесятых годов XX века. Он соединяет крупную реку Северский Донец с рекой Кальмиус.

Ранее в СМИ так называемой ДНР "Донецкое агентство новостей" сообщали о том, что из-за военных действий в районах, где течет Канал Северский Донец - Горловки и Ясеноватой - невозможно наладить водоснабжение.

"В связи с этим в некоторых районах Донецка подача воды вовсе прекращена, в части города она подается в уменьшенных объемах. С целью стабилизации обстановки в Республике решено перейти на почасовый график подачи воды", - сообщило СМИ оккупантов.

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