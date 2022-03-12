В Организации объединенных наций заявили, что у них имеются доказательства использования российскими военными кассетных боеприпасов при бомбардировке Угледара 24 февраля. Об этом заявила Верховный комиссар ООН Лиз Троссел.

"24 февраля кассетный боеприпас взорвался в Центральной городской больнице в Угледаре в подконтрольном правительству Донецке, в результате чего четыре мирных жителя погибли, 10 человек получили ранения, а также были повреждены машины скорой помощи, гражданские автомобили и сама больница", - сказала она.

В то же время Троссел уточнила, что обстрелы были и в нескольких районах Харькова, в результате чего погибли девять мирных жителей. Еще 37 граждан получили ранения.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно