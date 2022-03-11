В сети появилось видео, на котором командир самолёта российской авиакомпании "Победа" высказался о войне в Украине.

Его публикует Telegram-канал "Политика Страны".

"А также хочу добавить лично от себя по поводу сегодняшней политической ситуации: я считаю, что война с Украиной - это преступление", - говорит командир, добавив, что его поддержит любой здравомыслящий человек и сделает все, чтобы ее остановить.

Свою речь он закончил со словами "нам не нужна эта война". На видео слышно, как ему аплодируют пассажиры рейса.

Ранее "Страна" приводила, кто из звезд шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны. Одним из первых в России против войны в Украине высказался известный певец Валерий Меладзе. Со слезами на глазах он призвал прекратить военные действия и выложил в сеть свое видеообращение.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".