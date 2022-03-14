Жители Николаева сообщают, что примерно с 07:30 понедельника, 14 марта, из-за вражеских обстрелов в большинстве районов города пропали свет, тепло и вода. Областной центр уже несколько дней находится под сильными обстрелами.

Как пишет местное издание "Новости-N", из-за отсутствия электроснабжения в результате обстрелов российскими войсками приостановлена работа большей части котельных ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". Подача теплоносителя будет восстановлена с появлением электроэнергии.

Кроме того, в связи с отсутствием электроснабжения во многих районах города остановилось движение троллейбусов и трамваев.

Напомним, российские военные обстреляли Снегиревку и Первомайское к северо-востоку от Николаева. Накануне в результате обстрелов в Николаеве были убиты 9 горожан.

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