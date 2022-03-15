Утром во вторник, 15 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. В ней отмечается, что состояние, положение и характер действий обороны остаются без существенных изменений. Также Генштаб сообщает, что ВСУ отразили атаки российской армии в Мариуполе, после чего противник отступил.

"Вооруженными Силами Украины наносятся сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов. За сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре вертолета, один самолет и истребителем сбита крылатая ракета врага", - сказано в сводке, которая опубликована в Facebook Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска значительных успехов на всех направлениях наступления не имели, продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей.

"Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры. Использует сеть здравоохранительных учреждений на временно захваченных территориях Украины для лечения раненого личного состава", - рассказали в ВСУ.

По информации Генштаба, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для восполнения потерь действующих частей российских войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины.

"Противник пытается захватить Мариуполь. Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери врага составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили. Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники", - сообщили в Генштабе.

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