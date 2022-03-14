Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения ещё на 30 дней с 24 марта. И издал соответствующий указ.

"Страна" рассказывала о том, что военное положение в Украине введено с первого дня войны - с 24 февраля. Во время военного положения существенно изменяются законы, по которым работают органы власти и правоохранительная система, а граждане получают некоторые ограничения прав и свобод.

Более детально о том, что значит для граждан военное положение и как оно работает в Украине, мы рассказывали в этой статье.

Однако, это означает и некоторые "уступки" для граждан, которые оказались в сложной ситуации из-за российской агрессии. Так, правительство решило предоставлять инсулин пациентам с сахарным диабетом бесплатно во время военного положения.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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