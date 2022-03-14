Новый "мэр" Мелитополя Галина Данильченко, которая была назначена россиянами вместо задержанного городского главы Ивана Фёдорова, объявила, что в городе начинается цифровое вещание российских телеканалов.

"Сегодня мы ощущаем острый дефицит в получении достоверной информации. Поэтому с сегодняшнего дня на территории Мелитополя и Мелитопольского района начинается цифровое вещание российских телеканалов", - заявила она.

Отметим, что ранее Зеленский намекнул на печальный исход для перешедших на сторону врага.

О ситуации в Украине и вокруг нее вчера, 13 марта, подробно рассказывала "Страна".

Ранее у Зеленского сообщили, когда и как пройдет четвертый раунд переговоров с Россией.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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