Под Киевом журналисты британского телеканала Sky News попали под обстрел. Соответствующее видео опубликовал телеканал.

На кадрах видно, что журналисты едут в машине и снимают дорогу. Затем слышится громкий звук, камера падает. Сидящие в машине обсуждают была ли это пуля, после этого раздаются выстрелы, на кадрах видны искры.

"Мы журналисты! Британские журналисты!" - кричат из машины.

Снова слышны выстрелы, сидящие в машине громко кричат.

Ранее в сети появилось видео удара по Ирпеню во время беседы теробороновца с журналистами. Судя по всему в практически в эпицентре взрыва оказались иностранные журналисты, поскольку за кадром слышна реакция на взрыв на английском языке.

Также мы писали, что появилось видео как американские журналисты попали под обстрел на Донбассе.

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