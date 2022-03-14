Правительство решило предоставлять инсулин пациентам с сахарным диабетом бесплатно во время военного положения.

Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров Украины.

В Национальной службе здоровья Украины объяснили, что для получения инсулина у пациента должен быть бумажный или электронный рецепт.

Ранее мы писали, почему в Украине сложно купить медикаменты и что будет с ценами.

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