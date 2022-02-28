В Украине больше не действует приказ МОЗ №2153, который утверждал перечень профессий для обязательной вакцинации от коронавирусной болезни.

Напомним, в конце ноября Минздрав расширил список профессий, представителям которых фактически запрещено работать без вакцинации от коронавируса. С 25 февраля приказ украинского Минздрава больше не действует.

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