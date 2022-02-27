Нардеп от "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что первые результаты сегодняшних переговоров Украины и России появятся на протяжении короткого времени после их начала.

"На протяжении 3-4 часов, до конца дня мы будем иметь информацию какие стартовые позиции были и каких договоренностей удалось достичь", - приводит слова нардепа Telegram-канал "Политика страны".

В нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео. По последним данным, АЗС и торговые сети начали отказываться от безнала. Жители Украины массово покидают страну.

Сегодня планировались мирные переговоры в Гомеле. По последним данным, Зеленский подтвердил встречу с российской делегацией на белорусско-украинской границе. Путин, в свою очередь, приказал Минобороны РФ перевести в боевую готовность ядерные силы.

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