Параллельно вторжению российских войск в Украину продолжает развиваться наступление сил "ЛНР", "ДНР" и России на Донбассе. Оно идет уже четвертый день.

В Луганской области основное направление движения сил - на Лисичанск и Северодонецк, который находится под прямой угрозой штурма.

По сообщениям "ЛНР", сегодня были захвачены населенные пункты Новоахтырка и Смольяниново, которые расположены на трассе, ведущей в Северодонецк с востока. До города от них осталось 18 километров.

Силы "ЛНР" действуют с юга, а российская армия - со стороны границы. На северном направлении уже была предпринята атака на Рубежное, о которой вчера рассказывал председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. Это очень близко к Северодонецку.

Попытки ворваться и в нынешний административный центр Луганской области уже были вчера, но их, по данным Гайдая, отбили. Тем не менее, противник продолжает "поджимать" территорию вокруг города.

Аналогичная ситуация сложилась на юге. Сегодня ожидается дальнейшее продвижение сил к Мариуполю.

В "ДНР" привели список населённых пунктов, который "республика" взяла под контроль. Все они на юге области и окружают Волноваху.

Фактическое окружение города подтвердила сегодня и представитель Донецкой областной администрации Татьяна Игнатченко: "Город практически заблокирован российскими военными". По ее словам, подвоз еды, лекарств и подкреплений в Волноваху невозможен.

Дальше ситуация может варьироваться: то ли проведут штурм Волновахи, то ли пойдут на Мариуполь. Это уже зависит от военных планировщиков РФ. Но в любом случае в операции будет задействована подходящая с запада (из Запорожской области) российская группировка. Она уже зашла в Бердянск и идёт дальше на Мариуполь, чтобы окончательно взять город в кольцо.

При этом заметно, что на западную и северо-западную часть подконтрольных территорий Донбасса пока активных наступательных действий не совершается.

При этом, что характерно, ситуация на Донбассе вообще почти ушла из повестки центральных властей. О ней спикеры в Киеве вспоминают не часто.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

По последним данным, АЗС и торговые сети начали отказываться от безнала. Жители Украины массово покидают страну.

Сегодня планировались мирные переговоры в Гомеле. По последним данным, Зеленский подтвердил встречу с российской делегацией на белорусско-украинской границе. Путин, в свою очередь, приказал Минобороны РФ перевести в боевую готовность ядерные силы.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Россияне вошли в Харьков, под Киевом, ситуация на Донбассе — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".