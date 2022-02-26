Сегодня, 26 февраля, на третий день войны, много новостей идет из Донбасса. Днем "ЛНР" заявила о захвате Станицы Луганской. О том, что город, который ВСУ контролировали восемь лет, перешёл под контроль противника подтвердил и губернатор Гайдай.

На тот же направлении, как заявляют в Минобороны России, был взят и город Счастье, а также населенные пункты поменьше (Трехизбенка). Украина пока этого никак не комментирует, но было известно, что из города сегодня началась эвакуация. То есть явно готовились к штурму.

А только что губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что ВСУ остановили колонну противника на окраинах Северодонецка - то есть нынешней столицы области. А диверсанты пытались проникнуть еще севернее - в Рубежное.

Правда, он не уточнил, откуда они шли - со стороны "ЛНР" или с севера, где могут быть российские войска.

На юге ситуация тоже, судя по всему, для ВСУ угрожающая.

Под жестким огнем все пригороды Мариуполя. "ДНР" и россияне рапортуют о взятии Донского - поселка к югу от Волновахи, с которого можно перерезать трассу, соединяющую Мариуполь и Волноваху.

В "ДНР" говорят, что уже готовы штурмовать Мариуполь. Но, видимо, будут ждать российскую группировку, которая сейчас подходит с запада, со стороны Бердянска.

То есть на данный момент основные и заметные продвижения у россиян идут на Донбассе. Здесь, в отличие от остальной Украины, ставка делается на прорыв эшелонированной обороны ВСУ, а также на заход с тыла с попыткой окружения (из Запорожской области на Мариуполь и с севера из Харьковской области).

В целом обстановка на юге Донбасса сейчас складывается для украинской армии наиболее тревожно.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

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Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: