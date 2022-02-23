Тема "вторжения", которую ранее муссировали западные СМИ, бьет по украинской экономике еще с января. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что речь идет о потерях в 2-3 млрд долларов в месяц, и это не считая давления на валютный рынок и роста курса доллара - плюс еще 1,5-2 млрд долларов.

Если взять среднюю цифру в 2,5 млрд в месяц и умножить ее на 12, то, получается, что в годовом измерении потери отечественной экономики просто катастрофические - 30 млрд долларов или половина бюджета всей страны.

Но это потери только на страхе и панических ожиданиях. Между тем, ситуация с момента подсчетов ОП по потерям заметно ухудшилась. На что украинская экономика уже отреагировала ростом курса доллара - сразу после признанием Россией «ЛДНР» он пересек отметку в 29 гривен. Следом начали расти цены на оптовом рынке нефтепродуктов - плюс гривна на литре буквально за день.

И, как говорят эксперты, это только начало.

"Помимо оттока инвестиций, по экономике ударят дорогие энергоносители, Непонятно, что дальше будет с курсом. Допускаю стабилизацию на уровне 28,5-29,5 гривен за доллар, но только если не будет дальнейшей эскалации. В итоге, речь идет о потере 1,5% ВВП в месяц, и это еще не худший сценарий", - отмечает руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

Впрочем, пока ситуацию немного сглаживает благоприятная конъюнктура на экспортных рынках.

"Даже при том, что нефть дорожает, валютные ножницы пока режут в нашу пользу», - пишет экономист Алексей Кущ.

Цены на металлы и зерно действительно сейчас на пике, но непонятно, как долго они такими останутся. Во многом рост котировок обусловлен опасениями по сокращению поставок из России и Украины.

Сырьевые ножницы могут развернуться не в нашу пользу и в случае подорожания газа, которое уже началось.

После остановки сертификации "Северного потока -2" в России заявили о газе по 2 тысячи евро.

Разбирались, какие сценарии вырисовываются для украинской экономики после признания Россией "республик".

Доллар вырос, инвесторы побежали

Ростислав Шурма, оценивая потери украинской экономики в 2-3 млрд в месяц, включил в эту сумму «информационный стресс», остановленные инвестиции, сокращение авиаперевозок и др. Плюс еще до 2 млрд - спекулятивное давление на валютный рынок.

Тогда Шурма заявлял, что в случае стабилизации ситуации, иои хотя бы если все останется как есть, потери начнут сокращаться, так как "болевой порог поднимется".

Но, как показало дальнейшее развитие ситуации, «как есть» не осталось. И после признания Россией "ЛДНР" калькулятор потерь можно включать по новой.

Первым отреагировал курс - пересек отметку в 29 гривен за доллар. 22 февраля межбанк открылся ростом курса сразу на 27 копеек. Нацбанк с самого утра вышел продавать доллар, рассчитывая таким образом подержать гривну. Благодаря этому Курс откатился сначала на 29,015 гривен, а затем на 28,92 гривны.

Но фиксируются очень большие объемы сделок по доллару, это говорит об активном выводе капитала из Украины.

Правда, далеко не все эксперты списывают все сугубо на политику.

"Сложно посчитать, насколько именно последние события повлияли, например, на курс доллара, ведь его рост начался еще в ноябре, одновременно с активизацией вывода денег из рискованных активов, причем не только ОВГЗ, но и например американских технологических акций. Словом, предпосылки для роста курса до 29 и выше были уже давно. Более того, даже если бы в геополитическом плане ничего нового не произошло, курс все равно имел бы шансы вырасти до 30 гривен за доллар в течение года. Проблема в том, что рынкам свойственна цикличность: ФРС залили систему ликвидностью - все ринулись распределять ее по все активам, которые только попадались на глаза, ФРС начинает сворачивать поддержку - инвесторы закрывают позиции и переводят капитал в надежный доллар и другие активы с низким риском. Именно это и является главным драйвером за курсом гривны, в то время как "ЛДНР" служит краткосрочным раздражителем", - говорит Сергей Родлер, аналитик TeleTrade

Впрочем, этот "раздражитель", возможно, и краткосрочный, но очень мощный.

Как показывает свежий опрос Европейской бизнес-ассоциации (в нее входит больше тысячи иностранных и украинских компаний), 15% компаний готовы к релокации бизнеса, 70% имеют «план Б» по действиям в чрезвычайной ситуации (какой именно, не уточняется, но вряд ли это развитие и инвестиции).

На фоне военного обострения упали также еврооблигации Украины - на 3% сренесрочные и на 4% долгосрочные. Бумаги со сроками погашения в 2023-2024 годах котировались с доходностью 16,9-18%, хотя еще в пятницу ставки были другими - 15,2-15,8%.

Доходность краткосрочных бумаг с погашением в сентябре этого года выросла с 21.3% в конце прошлой недели до 24,4%, - сообщил Bloomberg.

Ставка по еврооблигациям выросла с среднем на 0,9% (к примеру, с погашением в 2025 году до 14,9%, в 2026 году - до 13,5% и т.д. Из-за общего пессимизма инвесторов подешевели также украинские ВВП- варанты Украины (на 5,6%).

Напомним: в прошлый раз обвал украинских еврооблигаций наблюдался 13 января этого года, на фоне угроз «вторжения». Ситуация выровнялась только к 18 января. Но тогда все было по другому - рынок реагировал главным образом на страшилки, а не на реальные события, как сейчас.

"Давление на финансовые рынки блокирует заимствования для нас, давит на обменный курс, снижает капитализацию украинских компаний на международных биржах", - отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Конечно, пока еще рано говорить, насколько сильный удар по экономике будет после признания Россией "ЛДНР". То, что уже понятно - продолжится (а, возможно, и усилится) отток инвестиций и капитала. Но частично он может быть перекрыт кредитами и помощью международных партнеров.

Если ситуация стабилизируется в текущем формате, без дальнейшей эскалации, то давление на экономику, помимо оттока капитала, окажет еще и такой фактор, как подорожание энергоносителей. В этом случае мы можем удержаться в рамках ежемесячных потерь в 2-3 млрд долларов или минус 1,5% ВВП в месяц. Возможна стабилизация курса доллара в диапазоне 28,5-29,5 гривен.

Но пока неясно, как дальше будет развиваться ситуация, в случае дальнейшей эскалации все может идти по нарастающей", - говорит Шевчишин.

Забловский отмечает, что, по итогам первого квартала этого года украинская экономика может потерять несколько про процентов ВВП, но тоже в с оговоркой "если не будет дальнейшей эскалации". Если все пойдет по худшему сценарию, то все может просто посыпаться - эксперты говорят и о курсе за 40-50 гривен и даже выше, и о резком минусе по ВВП.

Нефтепродукты рванули вверх, хлеб по 40 гривен

По состоянию на сейчас, кроме роста курса доллара и рынков капитала, есть реакция рынка нефтепродуктов. 22 февраля цены на дизельное топливо на опте выросли сразу на гривну на литре, - сообщили в компании "А-95". При этом мировые цены на нефть изменились незначительно, главным аргументом продавцов топлива был именно курс доллара, - отметили в "А-95".

В этот же день, но чуть позже начался ценовой ажиотаж и на рынке сжиженного газа. На торгах Украинской энергетической биржи средняя оптовая цена выросла почти на 1,7 тысяч гривен (до 27,4-27,96 тысяч гривен за тонну в зависимости от поставщика).

Отметим, что в этом случае ценники накручивает уже не только курс, но и ситуация на рынке сжиженного газа. 21 февраля стало известно, что российская компания "Газпромтранс" приостанавливает прием заявок на поставку ресурса по железной дороге, аргументируя это "обострением ситуации на Украине". Письма с такими формулировками уже получили украинские трейдеры. Также с 21 по 25. Февраля временно приостановил поставки сжиженного газа в Украину белорусский Речицкий НПЗ, хотя отгрузки с Мозырского и Новополоцкого НПЗ идут в полном объеме, - отметили в "А-95".

Цены на сжиженный газ в Украине, в отличие от стоимости бензина и дизеля, государством не регулируются, поэтому уже вскоре рост на опте ударит по розничным ценникам.

От цен на автомобильный газ зависит немалая часть логистики, маршрутки и такси. Поэтому тут же пойдет цепная реакция. К примеру, подорожавшая доставка может увеличить стоимость продуктов питания (которая и так стремительно растет) на 3-5%.

Но газ и нефтепродукты (а они тоже будут дорожать под давлением нефти и курса) - это далеко не все энергоресурсы.

Для промышленности ключевое - это природный газ. Многие роизводители и так с трудом выживают из-за рекордных цен на газ (льготный газ от Кабмина немного выравнивает, но не спасает ситуацию). Но все может еще больше усугубиться в случае подорожания газа.

Мы уже писали, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2" и рынок уже отреагировал ростом цены (газ на хабе TTF сегодня предлагался по цене больше 900 долларов за тысячу кубов). Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что "совсем скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа".

В Украине цена газа привязана к бирже TTF, поэтому подорожание тут же отражается на ценах. Сегодня на Украинской энергетической бирже появился новый тариф - на март по предоплате газ предлагается по 32 тысячи гривен за тысячу кубов, что на 2 тысячи дороже, чем 17 февраля.

Подорожание газа ударит по ценникам на продукты, которые и так растут. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, только за две последние недели ряд продуктов питания заметно подорожали. К примеру, томаты - сразу на 29%, почти до 80 гривен за килограмм. Причина банальна - на рынок как раз выходит урожай из украинских теплиц, которые дешевого газа не получают, поэтому взвинтили ценники по полной.Турецкий же помидоры подорожали и-за росту курса и аппетитов импортеров, которые подтягивают ценники под "рыночный" уровень.

Также на 7% подорожали говядина, хлеб, бананы и т.д. Если ценники будут расти такими же темпами, то многим украинцам уже скоро не будет хватать денег даже на минимальный набор продуктов. Но темпы на самом деле могут оказаться еще выше, особенно если к дорогому газу и бензину добавится панический всплеск спроса . До последнего времени украинцы не очень активно закупались «на случай войны», но в случае ухудшения ситуации делать НЗ будет все больше граждан. Поэтому в годовом измерении потребительская инфляция может уйти далеко за 10-11% годовых, - говорит руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. То есть, хлеб по 40 гривен, которым украинские пекари пугали правительство, выбивая для себя дешевый газ, все же может стать реальностью.

Цены на украинский экспорт высокие

Пока для Украины есть "отдушина" на экспортных рынках. По большинству наших ключевых экспортных товаров цены сейчас на пике. И, как ни парадоксально это звучит, их разогревает все то же политическое обострение.

К примеру, железная руда торгуется по 141 доллару за тонну, хотя еще недавно ценник был на уровне 130 долларов.

Дорожает также металл. "За прошлую неделю 11-18 февраля цены на заготовку в портах Черного моря выросли на $5 по сравнению с неделей ранее – до $670-680/т. Таким образом, котировки полуфабрикатов растут уже шестую неделю подряд, что на руку нашим металлургам", - отметил Забловский.

Продолжает лихорадить рынок зерна. По сообщению Reuters, сегодня - новая волна паники по поводу ухудщения ситуации вокруг Украины. Многие покупатели украинской и российской пшеницы опасаются срыва поставок, поэтому запасаются впрок, из-за чего растут цены. На Россию и Украины приходится 29% мирового экспорта пшеницы и 19% - кукурузы и 80% - подсолнечного масла. Поэтому ценники пошли вверх.

Чикагские фьючерсы на пшеницу 22 февраля выросли на 5,6%, кукуруза достигла семимесячного максимума, а соевые бобы тоже дорожали, пишет агентство. Три ключевых ингредиента для продуктов питания и кормов выросли примерно на 40% по сравнению с минимумами 2021 года.

Рост цен уже идет и на нашем рынке. К примеру, только за сутки фуражная кукуруза в одесском порту подорожала на почти на несколько процентов - до 279 долларов за тонну, продовольственную пшеницу готовы покупать по 310 долларов за тонну. Между тем, к примеру, Алжир закупает пшеницу уже по чти по 350 долларов за тонну.

"Основными драйверами повышения цен в ближайшее время останется геополитическая напряженность, логистические сбои и задержки, в частности, связанные с блокадой Чёрного моря, а также повышенный спрос со стороны ключевых экономик мира", - говорит Забловский.

"Однако мы фиксируем рост фьючерсов на зерновые под влиянием геополитического риска. Ведь Украина одна из лидеров экспорта кукурузы и пшеницы, поэтому риск военных действий формирует опасения выведения из оборота части сельхозземель, а значит, и снижения урожая. Украина в этом случае не факт что выиграет. Ведь прогнозы по урожаю и без военных действий снижены относительно рекордного 2021 года, ввиду роста стоимости удобрений, посевного материала и неблагоприятного погодного фактора (нехватка влаги)", - добавил Шевчишин.

В целом же, по словам экономиста Алексея Куща, пока сырьевые ножницы, даже несмотря на подорожание энергоресурсов, режут в нашу пользу.

"Ситуация хуже, чем в прошлом году, но в целом достаточно позитивная. Хотя это преимущество у Украины - до нового урожая. Там уже включатся факторы, повышающие стоимость зерна: рост цен на удобрения, топливо, семена. Это заметно снизит наши экспортные заработки", - говорит Кущ.

"Себестоимость кукурузы в 2022 году вырастет на 50 долларов за тонну, до 200 долларов, что связано, в частности, с резким подорожанием удобрений", - сказали нам в "Эпицентр Агро".