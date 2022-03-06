Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины разрешило продавать большинство рецептурных препаратов без рецепта врача за исключением лекарств, которые содержат наркотические и психотропные средства.

Об этом сообщает приказ МОЗ, опубликованный на официальном сайте ведомства.

"На период военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденного Законом Украины от 24 февраля 2022 г. № 2102-IX разрешить аптекам и их структурным подразделениям осуществлять без рецепта врача отпуск и реализацию лекарственных средств (кроме лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и выписываемых на рецептурных бланках формы № 3 комбинированных лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или прекурсоры в количестве, не превышающем их предельно допустимую норму, ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств), которые согласно инструкции о медицинском применении подлежат отпуску по рецепту, на средства пациента и/или других источников, не запрещенных законом, кроме бюджетных средств", - говорится в приказе министерства.

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