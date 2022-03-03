Вовину тысячу разрешили тратить на любые продукты или товары
"Вовину тысячу" украинские власти разрешили тратить на любые продукты или товары, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Он сказал, что денежными средствами, которые были получены гражданами в рамках программы "єПідтримка" (неофициально называемыми "Вовина тысяча"), можно расчитаться за любые продукты и товары.
Программа "єПідтримка" больше не имеет ограничений на конкретное направление бизнеса.
Ранее "Страна" сообщала, что программу "єПідтримка" планируют расширить на лиц с инвалидностью I и II групп, чтобы они, как и люди старше 60 лет, смогли купить лекарства на "Вовину тысячу".
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на этой неделе правительство примет решение о расширении инициированной президентом программы "єПідтримка". Кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп.
Также "Страна" рассказывала, на что украинцы чаще всего тратят "Вовину тысячу". Как оказалось, чаще всего этими виртуальными деньгами оплачивают покупку книг и билеты в кино.