"Вовину тысячу" украинские власти разрешили тратить на любые продукты или товары, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он сказал, что денежными средствами, которые были получены гражданами в рамках программы "єПідтримка" (неофициально называемыми "Вовина тысяча"), можно расчитаться за любые продукты и товары.

Программа "єПідтримка" больше не имеет ограничений на конкретное направление бизнеса.

Ранее "Страна" сообщала, что программу "єПідтримка" планируют расширить на лиц с инвалидностью I и II групп, чтобы они, как и люди старше 60 лет, смогли купить лекарства на "Вовину тысячу".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на этой неделе правительство примет решение о расширении инициированной президентом программы "єПідтримка". Кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп.

Также "Страна" рассказывала, на что украинцы чаще всего тратят "Вовину тысячу". Как оказалось, чаще всего этими виртуальными деньгами оплачивают покупку книг и билеты в кино.