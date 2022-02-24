Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что по данным медиков к настоящему моменту в Украине вследствие боевых действий погибли 57 человек. Еще 169 человек получили ранения.

Об этом чиновник заявил в эфире передачи "Право на власть" на Канале "1+1".

Также министр добавил, что сейчас медицинские учреждения переквалифицируют на случай необходимости.

Ранее "Страна" сообщала, что днем 24 февраля в Киевской области разбился самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате крушения погибли пять человек. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, самолет ВСУ сбили между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района.

А в результате в результате удара по воинской части в Одесской области погибли 18 человек, из них десять - женщины.

Также мы рассказывали, что мэр Броваров заявил, что в городе шестеро погибших и 12 раненых.

В Чугуеве Харьковской области при обстреле погиб ребенок. Это произошло в многоквартирном пятиэтажном доме.

Днем приводилась информация и о потерях у россиян. Украинские военные заявили, что сбили под Киевом российский вертолёт К-52.