В Украине с 24 февраля, действует военное положение.

Власти и на центральном и на местном уровнях уже не раз заявляли, что с преступниками (мародерами, диверсантами и др.) разговор будет короткий - по законам военного времени. Значит ли это, что законодательная система, включая право на адвоката, презумпцию невиновности и непредвзятое судебное разбирательство во время войны не действуют?

И как в целом меняются права и свободы граждан в войну?

Разбирались в нюансах законодательства военного времени.

Без права на неприкосновенность жилища, работу и образование

Напомним: 24 февраля парламент одобрил указ президента №64/2022 о введении военного положения сроком на 30 дней.

Как отмечают в Центре бесплатной правовой помощи при Минюсте, на это время могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан, предусмотренные статьям Конституции 30-34, 38, 39, 41-44 и 53.

Также могут вводиться временные ограничения прав и интересов юридических лиц в пределах и объемах, необходимых для обеспечения режима военного положения.

О каких именно конституционных правах и свободах граждан, которые сейчас могут не соблюдаться, идет речь?

Статья 30 Конституции Украины прописывает гарантии неприкосновенности жилища.

"Не допускается проникновение в жилье лица, проведение в нем осмотра или обыска иначе, чем по мотивированному решению суда",- говорится в этой статье. Но есть исключения - в случаях, если речь идет о спасении жизни людей, преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений и др.

То есть, получается, что сейчас особых гарантий по неприкосновенности жилища граждан нет.

Статья 31 Конституции гарантирует тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции (но тоже с исключениями - в случаях если речь идет о расследовании преступлений. При этом исключения должны устанавливаться исключительно судом).

Статья 32 гласит - никто не может подвергаться вмешательству в личную и семейную жизнь. Каждому гарантируется судебная защита права опровергать недостоверную информацию и возмещения материального и морального ущерба, нанесенного вследствие сбора, хранения, использования и распространения недостоверной информации.

Статья 33 - о гарантиях на свободное передвижение, выбор места проживания и свободно выезжать за пределы страны и возвращаться обратно.

Статья 34 - о правах на свободу мысли и слова, выражение взглядов и убеждений, сбор и распространение информации.

Следующая конституционная статья, которая может ограничиваться при военном положении - статья 38.

В ней сказано - граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, референдумах, выборах, имеют равное право доступа к госслужбе и работе в органах местного самоуправления.

Статья 39 - о праве на свободу собраний, митингов, демонстраций.

Статья 41 - о праве владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, результатами интеллектуальной и творческой деятельности. Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является нерушимым. Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда",- говориться в этой статье, которая сейчас может не выполняться. То есть имущество может конфисковываться без суда.

Статья 42 - о праве на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. В ней также прописана обязанность государства защищать права потребителей и контролировать качество и безопасность продуктов и услуг.

Статья 43 - о гарантиях права на труд и запрете на использование принудительного труда.

Но тут же есть уточнение, что таковым не является военная служба или работа в соответствии с законами о военном или чрезвычайном положении.

Статья 44 прописывает право работающих граждан на забастовки для защиты своих экономических и социальных интересов.

И, наконец, последняя статья, по которой на период военного положения допускается вольная трактовка,- 53.

В ней говорится о праве граждан на образование и о том, что среднее образование в нашей стране является обязательным.

Следствие вместо суда

Но ограничения возможны не только по конституционным статьям.

8 марта 2022 года вступил в силу закон № 2111-ІХ, которым регулируются особенности уголовных дел в условиях военного времени.

Так, в случае, если следственный судья не может выполнить в установленные сроки соответствующие полномочия (скажем, из-за боевых действий в населенном пункте, где находится суд), его полномочия может осуществлять руководитель органа прокуратуры.

"Он может санкционировать временный доступ к вещам, документам, обыск и негласные следственные действия (к примеру, проведение аудио-, видеоконтроля, снятие информации с телекоммуникационных сетей, обследование жилища, слежку и другое), наложить арест на имущество, продлить сроки досудебного расследования, санкционировать получение образцов для экспертизы, задержание.

Также руководитель отдела прокуратуры может санкционировать содержание под стражей сроком до 30 дней в уголовных расследованиях по статьям об убийстве, преступлениях против собственности (воровство, грабеж, разбой, злоупотребление служебным положением) и другое", - пояснил "Стране" Денис Ненов, адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

То есть, по сути, следственные органы могут перебирать на себя полномочия судов. На прокуратуру можно пожаловаться в суд (к примеру, при восстановлении его работы или в суд в другом населенном пункте).

"Но на практике обжаловать указанные решения не всегда возможно (если, к примеру, боевые действия ведутся в нескольких населенных пунктах или районах одновременно). Кроме того, руководитель органа прокуратуры может по несколько раз продлевать срок содержания под стражей (до 30 дней каждый), - отметил юрист.

По новому закону можно также не применять техническую фиксацию процессуальных действий во время досудебного расследования (к примеру, обыска). Правда, речь идет об исключительных случаях (если фиксация невозможна по техническим причинам).

"Но до принятия этого закона проведения технической фиксации было обязательным для ряда процессуальных действий, скажем, того же обыска", - говорит Ненов.

Понятно, что обыски без фиксации в теории могут спровоцировать нарушения законодательства, которые человеку к тому же будет весьма непросто доказать.

Адвокаты военного времени

Важный вопрос - по адвокатской защите. Что в этом плане меняет военное положение?

По словам главы адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, - ничего.

"Право на адвоката является гарантированным для всех граждан, несмотря на военное положение в стране. Человек при обыске, задержании, любых претензиях к нему правоохранительных органов может требовать адвоката, в том числе, имеет право на предоставление государством бесплатной правовой защиты", - отметил Кравец.

Об этом говорит и Денис Ненов. "Что касается права лица на привлечение адвоката до предоставления ему правовой помощи во время проведения процессуальных действий на досудебном расследовании, а также других прав и процедур, то тут никаких изменений в сравнении с мирным временем нет",- пояснил Ненов.

В Центре по предоставлению правовой помощи при Минюсте также отметили - введение военного положения не приводит к ограничению прав субъектов на бесплатную правовую помощь. Ее можно получить в том числе по телефону (0 800 213 103) или дистанционно (через мобильное приложение "Бесплатная правовая помощь", "Твое право" и другое).

"Поэтому, если к человеку, к примеру, нагрянули с обыском, его пытаются обвинить в измене родине или сделать "диверсантом", равно как и привлечь к ответственности по любой другой статье, первое, что нужно сделать - потребовать адвоката и законной защиты своих прав. Война войной, но законы в Украине все же никто не отменял", - подытожил Кравец.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

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