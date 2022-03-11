Сегодня, 11 марта, после атаки на аэродромы Луцка и Ивано-Франковска западные эксперты заговорили о росте угрозы войны между НАТО и Россией, ведь удары уже совсем близко к границе Альянса.

В частности, в своей колонке на BBC корреспондент Дженни Хилл, что война РФ и НАТО "не невозможна, поэтому НАТО так настороженно относится к вмешательству" (имеется в виду закрытие неба над Украиной, которого требует Зеленский - Ред.).

"Владимир Путин пригрозил любой стране, препятствующей его "специальной военной операции" в Украине, последствиями "небывалой в вашей истории" жестокости, которые большинство понимает как применение ядерного оружия. Трудно понять, насколько серьезно следует относиться к риторике Путина, но, учитывая его непредсказуемость, многие на Западе нервничают по поводу того, к чему все это может привести… Чем дальше на запад продвигаются российские войска, тем выше риск случайного или преднамеренного удара по территории НАТО", - пишет корреспондент.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня в Луцке прогремела серия взрывов. Взрывы разбудили жителей Луцка приблизительно в 05:35 - 05:45. Позже стало известно, что ракетный удар был совершен по аэродрому.

В это же время, по Ивано-Франковску также был нанесен удар. По информации местных жителей, снаряд упал в стороне аэродрома. На кадрах с места событий видны огромные столпы дыма.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".