По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, сегодня, 4 марта, основные усилия оккупантов сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах. ВСУ также сообщают, что в город Чернигов осуществляет героическую оборону, а в Киев продолжает отбивать атаки врага.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook.

"Оккупанты продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам. Использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов", - говорится в сообщении.

По данным ВСУ фронтовая карта выглядит следующим образом;

В Волынском направлении положения наших войск остались без существенных изменений;

В Северском направлении - Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах;

В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

В Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огневое поражение противника. Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

В Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задания по недопущению оцепления города Николаев.

Защитники города КИЕВА продолжают отражение наступления врага, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей.

"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий. К настоящему времени российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов. Противник деморализован. Местное население всеми способами показывает, что России здесь не рады", - резюмировали в ВСУ.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.