Цаплиенко заявил, что Россия начинает самую массированную атаку на аэродромы Украины. Арестович опроверг
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что сейчас, возможно, начинается самая массированная воздушная атака на Украину. Основная цель российских ударов - аэродромы.
Об этом Цаплиенко написал в Telegram.
"Очень много самолетов одновременно вылетели из Беларуси. Самыми вероятными целями являются аэродромы Украины. Это связано с недавним сообщением официальных кругов США про возможность передачи самолетов Украине. Россияне хотят уничтожить воздушную инфраструктуру страны", - проинформировал журналист со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Однако после сообщения Цаплиенко советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг информацию журналиста.
"Сколько можно верить этим ужастикам, оторванным от реальности, как Путин в бункере? Оперативные возможности российских войск далеки от массированных ударов", - написал Арестович.
Напомним, что в США дали "зелёный свет" странам НАТО по поставкам истребителей в Украину.
Ранее мы писали, что секретарь СНБО Данилов заявил, что Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления.
"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.