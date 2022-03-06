Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что сейчас, возможно, начинается самая массированная воздушная атака на Украину. Основная цель российских ударов - аэродромы.

Об этом Цаплиенко написал в Telegram.

"Очень много самолетов одновременно вылетели из Беларуси. Самыми вероятными целями являются аэродромы Украины. Это связано с недавним сообщением официальных кругов США про возможность передачи самолетов Украине. Россияне хотят уничтожить воздушную инфраструктуру страны", - проинформировал журналист со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

Однако после сообщения Цаплиенко советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг информацию журналиста.

"Сколько можно верить этим ужастикам, оторванным от реальности, как Путин в бункере? Оперативные возможности российских войск далеки от массированных ударов", - написал Арестович.

Напомним, что в США дали "зелёный свет" странам НАТО по поставкам истребителей в Украину.

Ранее мы писали, что секретарь СНБО Данилов заявил, что Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.