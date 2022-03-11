В Киеве прошла пресс-конференция сбитых и попавших в плен в Украине российских лётчиков. На ней выступили подполковник Максим Криштоп, командир авиационной эскадрильи, майор Алексей Головенский.

Публикуем заявления российских лётчиков.

Максим Криштоп, подполковник

Он заявил, что о вторжении в Украину им рассказали еще в январе.

"Первый боевой полет я выполнил 24 февраля по поражении живой силы противника в районе населенного пункта Балаклея. Цель была поражена.

Второй полет выполнял 3 марта 2022 года. Цель - колонна бронетехники противника в районе Изюма. Цель была поражена.

Третий боевой полет выполнял 6 марта. На борту было 4 тонны фугасных авиацонных бомб, калибра 250-500 кг, радиус поражения 60 метров. После получения приказа сдачи координат, в процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания был сбит средствами ПВО Украины.

Осознаю и признаю чудовищность преступлений, совершенных мною, хочу попросить прощения у всего украинского народа за ту беду, которую мы им принесли", - сказал Максим Криштоп.

Алексей Головенский, командир авиационной эскадрильи, майор

"С 24 февраля по 5 марта лично я выполнил 7 боевых вылетов, цель которых была разведка, выявление радиотехнических средств радиоизлучающих средств ПВО ВСУ для их уничтожения.

Моему авиационному полку была доведена задача о высадке морского десанта с кораблей ВМФ на территорию Украины и мне, как авиации - для обеспечения их высадки и поддержки.

Наше руководство утверждало, что Украина слаба в ПВО, что все старое и ничего не работает.

5 марта 2022 года получив приказ по выполнению боевого вылета я взлетел с аэропорта Саки, меня направили в Николаевскую область с целью выявления радиоизлучающих средств ПВО противника, а также для выявления летательных аппаратов на территории Украины.

На территории Украины в этом боевом вылете в течение получаса я осуществлял разведку, после чего был сбит двумя ракетами ПВО Украины, катапультировался, попал в руки ВСУ

Из этого следует, что меня мое руководство просто отправило как наживку на 100 процентную смерть, ничего до меня не доведя, и судя по пораженным самолетам ВКС России об этом не доводилось никому. ПВО на территории Украины работает отлично.

Обращаюсь к украинскому народу. Хочу сказать, что сожалею, что оказался на вашей территории, что военнослужащие как я, участвующие в захвате вашей страны подвергают вас смертям, сжиганию городов, полному хаосу, я раскаиваюсь в выполнении данных вылетов, сожалею, что выполнял преступные приказы", - сказал он.

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