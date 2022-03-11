Новые спутниковые снимки компании Maxar, сделанные в течение последних суток, показывают, что крупная российская военная колонна, которую ранее фиксировали под Киевом, "в основном рассредоточена и передислоцирована".

Об этом пишет BBC.

Согласно данным Maxar, части колонны, которую в последний раз видели возле аэропорта "Антонов" к северо-западу от Киева (близ Гостомеля), теперь заняли позиции в близлежащих городах. Другие ее части находятся севернее, артиллерия уже на огневых позициях.

"Есть опасения, что это может сигнализировать о новом наступлении на Киев", - говорится в сообщении.

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