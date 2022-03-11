Украина уточняет и ужесточает законодательство военного времени. На днях президент Владимир Зеленский подписал ряд законов, принятых Верховной Радой 3 марта - в том числе об усилении ответственности за мародерство, участии гражданских лиц в защите Украины, а также о конфискации в Украине собственности государства Российская Федерация (РФ) и ее резидентов.

Разберем подробно, о чем говорится в этих законах и как они будут работать.

Конфискации подлежит

Начнем с закона "О ключевых основаниях принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Собственно, цель его принятия понятна из названия: исходя из военных обстоятельств, потребовалось определить принципы, основания и порядок конфискации находящейся на территории Украины собственности РФ и ее резидентов (кто имеется в виду, объясним ниже).

Могут быть конфискованы следующие объекты, принадлежащие Российской Федерации и ее резидентам прямо или через аффилированных лиц: движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и другие активы, находящиеся или зарегистрированные на территории Украины.

Под резидентами понимаются юридические лица (их филиалы и представительства), действующие на территории Украины, основателем (участником, акционером) или бенефициаром которых является РФ, или же в которых страна-агрессор имеет прямо или косвенно часть в уставном (сложенном) капитале, акции, паи, другое членство.

Иными словами, на российских граждан, имеющих собственность или бизнес в Украине, закон не распространяется.

Провозглашается, что принудительное изъятие будет основываться на принципах общественной (и военной) необходимости, законности, прозрачности, объективности, соответствия цели, стратегической важности и эффективности.

Никакой компенсации за конфискованное имущество России не полагается.

Список объектов на принудительное изъятие готовит Кабинет министров и подает Совету национальной безопасности и обороны, который его и утверждает своим решением, которое вводится в действие указом президента Украины.

Изъятую собственность и активы передают во временное или постоянное ведение специализированному государственному предприятию, которое будет создано для каждого конкретного случая. Что интересно: оговаривается, что судебное решение, препятствующее или останавливающее изъятие, не будет исполняться.

При этом Украина, несмотря на возможность конфискаций, оставляет за собой право требовать у России компенсации за нанесенный войной ущерб. Как недавно сказал президент Зеленский, обращаясь к России: "Вы компенсируете все, что сделали против нашей страны, против каждого украинца".

Возвращаясь к самому законодательному акту о конфискациях, скажем, что он оценивается неоднозначно. "Принятие такого закона - это больше символический акт. Навскидку могу вспомнить только какие-то активы России в банковской сфере. Более ничего крупного у РФ у нас не осталось. Они (Москва - Ред.) позаботилась об этом после начала агрессии в 2014 году. Большого экономического эффекта от применения этого закона я не жду, но он важен в контексте моральной ответственности России за развязывание широкомасштабной войны в Украине", - комментирует экономист Алексей Кущ "Стране".

Вместо спущенных штанов

Теперь об ужесточении уголовной ответственности за мародерство.

Согласно принятому закону, вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины в статьи, которые касаются краж, грабежей, разбоя и т.д. во время военного или чрезвычайного положения. Таким образом военное положение станет отягчающим обстоятельством в случае совершения этих действий.

Кража во время военного или чрезвычайного положения повлечет за собой лишение свободы от 5 до 8 лет.

За грабеж во время военного положения или ЧП лишат свободы от 7 до 10 лет.

За разбой во время военного положения дадут от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Вымогательство во время военного или чрезвычайного положения будет наказываться лишением свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Присвоение, растрата имущества или получение его путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения или ЧП будет наказываться лишением свободы от 5 до 8 лет с запретом занимать должность до 3 лет.

Также была ужесточена статья непосредственно по мародерству, которое трактуется как кража на поле битвы вещей убитых или раненых. Теперь за это грозит лишение свободы от 5 до 10 лет. Ранее санкцией по этой статье была лишение свободы от 3 до 10 лет.

Как отмечается в пояснительной записке к закону, факты мародерства стали фиксироваться значительно чаще во многих регионах нашей страны. "При этом до сих пор достаточная мягкость средств уголовно-правового реагирования на такие действия подталкивала граждан самостоятельно вершить "справедливость", то есть фактически – устраивать самосуд над мародерами. В частности, в Нетишине Хмельницкой области люди поймали мародера и привязали его к столбу с помощью скотча со спущенными штанами. Аналогичные ситуации были в Таврийске Херсонской области, Лубнах, Кременчуге и Полтаве".

Ситуация настолько обострилась, что ряд мэров публично заявили, что за мародерство будут расстреливать на месте.

Так, мэр Житомира Сергей Сухомлин разрешил не задерживать воров, в случае чего, а "стрелять на месте". Аналогичное заявление сделал мэр Ахтырки в Сумкой области Павел Кузьменко. "По частному сектору в городе началось мародерство. За мародерство будем расстреливать на месте. Поднятие цен на товары со стороны предпринимателей будет рассматриваться как мародерство", – заявил он.

Мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения.

Стреляй, но потом верни

Еще один примечательный закон, подписанный Зеленским - "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины". Этот короткий законодательный акт разрешает в период военного положения украинским гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, не только получать огнестрельное оружие и боеприпасы в законном порядке, но и использовать его, а также собственное наградное, спортивное и охотничье оружие против российских солдат. Ответственность за это снимается.

При этом лица, получившие огнестрельное оружие от государства на время военного положения, должны сдать его и неиспользованные боеприпасы полиции не позднее 10 дней после прекращения или отмены военного положения. Иначе - уголовная ответственность.

К слову, еще 25 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что пожелавшим защищать Киев выдали 25 000 единиц автоматического оружия и около 10 млн патронов, РПГ, гранаты. Раздавалось оружие и в других городах. Вернуть его в арсеналы после окончания войны будет непростой задачей (а ведь сколько этого добра будет на полях сражений).

Можно сказать, Верховная Рада, вписав ответственность за невозвращение оружия, оставила себе напоминание, чтобы в свое время вернуться к этому вопросу и расписать его детальнее. Вряд ли обойдемся без этого.