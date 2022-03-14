В онлайн-переговорах Киева с Россией взяли техническую паузу до завтра. Об этом сообщил член украинской делегации - замглавы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, идет дополнительная работа в рабочих подгруппах, а также уточняются отдельные определения.

"В переговорах взяли техническую паузу до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются...", - говорится в сообщении Подоляка.

Напомним, четвертый раунд переговоров делегаций Украины и РФ стартовал в понедельник в 10:30. У Зеленского назвали беседу тяжелой и назвали главную причину разногласий.

Накануне Зеленский назвал цели Украины на переговорах с Россией - встреча с Путиными и гарантии безопасности.

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