Задача украинской делегации в переговорах с РФ добиться его встречи президентов Украины и России. Об этом заявил в своем новом обращении к украинцам Владимир Зеленский.

По его словам, целью переговоров с РФ Украина ставит получение "действенных гарантий безопасности".

"У нашей делегации задание четкое - сделать все для того, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я убежден, ждут люди. Понятно, что это сложная история, тяжелый путь, но путь нужный. Наша цель, что в этой борьбе, в этой сложной переговорной работе Украина получила необходимый результат, необходимый для нас, для мира, для безопасности, чтобы у нас были гарантии нормальные и действенные. Не такие как Будапешт и не такие, как в нашем небе, а такие, чтобы украинцы могли сказать - вот это работает, вот это гарантии", - заявил президент Украины.

Напомним, у Зеленского сообщили, когда и как пройдет четвертый раунд переговоров с Россией.

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