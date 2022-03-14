У Зеленского прокомментировали ход переговоров с РФ и назвали главную причину разногласий
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ход переговоров с Россией, которые начались сегодня, 14 марта, в 10:30.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина - свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - написал Подоляк.
Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным".
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