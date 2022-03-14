Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ход переговоров с Россией, которые начались сегодня, 14 марта, в 10:30.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина - свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - написал Подоляк.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным".

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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