В понедельник, 14 марта, в 10:30 стартовал четвертый раунд переговоров России и Украины в формате видеоконференции.

Своими первыми впечатлениями поделился советник главы Офиса президента Подоляк. По его словам, разговор сложный.

"Переговоры. 4-й раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор. РФ хоть и отдает себе отчет во всей нелепости своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами Украины – правильный выбор стратегии", - говорится в сообщении.

Напомним, как накануне сообщил переговорщик украинской делегации и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным".

Также Подоляк сообщил, что встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться уже в обозримом будущем.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Чем запомнился день вчерашний — в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.