Газета вооруженных сил РФ "Красная звезда" заявляет, что 1 400 российских солдат получили ранения во время войны в Украине и направлены на реабилитацию.

"На сегодняшний день выписано и направлено на реабилитацию около 1 400 военнослужащих", заявил хирург Руслан Долгих.

Напомним, что по украинским данным, российская армия потеряла во время войны в Украине более 12 000 военных.

Также мы писали, что в Украине готовы выдавать российских пленных только лично в руки их матерям на территории нашей страны.

Кроме того, сообщали, что сбитые в Украине летчики рассказали, как их отправляли на войну в Украину.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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