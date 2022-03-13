"Личный состав – более 12 000 человек". Озвучены потери войск РФ в Украине
Генеральный штаб Украины озвучил потери Российской Федерации за время войны в нашей стране. Соответствующий пост был опубликован в Facebook.
Так, с момента вторжения 24 февраля российско-оккупационные войска понесли следующие потери:
- Личный состав – более 12 000 человек;
- Боевые бронированные машины – 1226;
- Артиллерийские системы – 140;
- Системы ПВО – 34;
- Вертолеты – 74;
- Автомобильная техника – 600;
- Корабли – 3;
- Цистерны с топливом – 60;
- БПЛА – 7.
За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.
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