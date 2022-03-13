Генеральный штаб Украины озвучил потери Российской Федерации за время войны в нашей стране. Соответствующий пост был опубликован в Facebook.

Так, с момента вторжения 24 февраля российско-оккупационные войска понесли следующие потери:

Личный состав – более 12 000 человек;

Боевые бронированные машины – 1226;

Артиллерийские системы – 140;

Системы ПВО – 34;

Вертолеты – 74;

Автомобильная техника – 600;

Корабли – 3;

Цистерны с топливом – 60;

БПЛА – 7.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Также смотрите блог "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой: