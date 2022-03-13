Генштаб озвучил потери РФ в Украине. Фото: Flickr

Генеральный штаб Украины озвучил потери Российской Федерации за время войны в нашей стране. Соответствующий пост был опубликован в Facebook.

Так, с момента вторжения 24 февраля российско-оккупационные войска понесли следующие потери:

  • Личный состав – более 12 000 человек;
  • Боевые бронированные машины – 1226;
  • Артиллерийские системы – 140;
  • Системы ПВО – 34;
  • Вертолеты – 74;
  • Автомобильная техника – 600;
  • Корабли – 3;
  • Цистерны с топливом – 60;
  • БПЛА – 7.

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