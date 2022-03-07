Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить в Европу еще 500 американских военнослужащих.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 7 марта, со ссылкой на представителя Пентагона.

По данным Reuters, в результате этого общая численность американских военнослужащих в Европе составит примерно 100 тысяч человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в НАТО согласились разместить дополнительный контингент в Румынии, Словакии и Болгарии.

Также мы писали, что британские и американские спецназовцы в Литве готовят операцию по эвакуации Зеленского из Киева.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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