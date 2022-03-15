Четвертый раунд переговоров между воющими Украиной и Россией проводился при помощи видеосвязи.

По итогам, как утверждает украинская сторона, за основным переговорным столом взяли паузу до следующего дня (то есть 15 марта), однако в рабочих группах работа продолжается, а также "уточняются отдельные определения".

В целом информации о темах и ходе обсуждения пока минимум. Но из него, тем не менее, можно сделать некоторые выводы о переговорном процессе. А он определенно двигается. Кроме того, из околопереговорных комментариев можно также почерпнуть немало примечательного о продолжающейся дискуссии.

Подробности - в материале "Страны".

"Тяжело, но идет"

"Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый тур. Мы попытаемся донести до них наконец. 19-й день войны – это 19 дней великого подвига страны. Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. И только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях и политических урегулированиях", - написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем микроблоге в Твиттере перед началом четвертого раунда переговоров Киева и Москвы, который состоялся 14 марта в видеоформате.

Требования украинской стороны действительно звучали не раз и хорошо известны российским визави, как и их собственные условия для прекращения военных действий: нейтральный статус Украины, ее "демилитаризация" (то есть сокращение армии и отказ от ударных вооружений) и "денацификация", признание "ЛДНР" и российской принадлежности Крыма. Киев опять-таки неоднократно заявлял, что ультиматумы не приемлет (хотя свои требования тоже облек по сути в ультимативную форму).

Похоже, обе стороны хотят сохранить лицо, но каждой важно не сорвать переговорный процесс, который развивается, увы, на фоне полномасштабной войны, несущий хаос и смерть.

Что надежда на выход на некие договоренности, помимо создания гуманитарных коридоров, сохранятся, свидетельствуют заявления, прозвучавшие с обеих сторон вокруг четвертого раунда переговоров.

Так, глава комитета Государственной Думы России по международным делам и член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил о "существенном прогрессе" в позициях обеих делегаций на переговорах, хотя не уточнил каких именно.

"По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания… Подписание этих документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе военной операции и, конечно, спасения многих людей", - сообщил Слуцкий российским СМИ.

В свою очередь советник главы ОП Подоляк дал понять, что диалог "тяжело, но идет".

Трудности возникают, по его словам, из-за разности политических подходов.

"Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества", – написал Подоляк в своем микроблоге в Твиттере.

К этому комментарию мы вернемся чуть ниже. А сами переговоры поставили на "техническую паузу" до завтрашнего дня, 15 марта.

"Техническая пауза взята…, чтобы продуктивно всю ночь работали технические и юридические группы. Основные комментарии (о ходе переговоров - Ред.) по сути, возможно, будут уже завтра", - уточнил Подоляк "Стране".

К слову, на фотографии, иллюстрирующий его твит, действительно виден министр юстиции Украины Денис Малюська в одном из "окошек" видеоконференции.

Личная беседа обещает гарантии

Что же могут означать его слова о разности политических систем (кроме их прямого значения)?

Не исключено, что украинская сторона (по сути команда президента Владимира Зеленского) не хочет брать обязательства, которые она не сможет выполнить, боясь обвинений в предательстве национальных интересов, недовольства, прежде всего, военных, которые могут сыграть в политику. Достичь же того самого консенсуса, о котором говорит Подоляк, относительно даже части требований может стать невыполнимой задачей, учитывая, например, тот факт, что часть общества настроена воевать до победы, считая ее вполне возможной с учетом упорного сопротивления Украины и широкой западной поддержки. И эта группа может найти поддержку в украинском парламенте, через который так или иначе придется проводить какие-то решения в рамках соглашения с Россией.

Конечно, Зеленский во время войны приобрел огромный авторитет в стране. Но хватит ли его, чтобы убедить общество принять договоренности, которые могут быть неприятными (а кому-то показаться унизительными), остается только гадать.

Политолог Руслан Бортник согласен, что без хотя бы согласия внутри парламента любые соглашения с Россией будет сложно законодательно подтвердить.

"Сигналом будет собрание у президента лидеров фракций, каких-то политических тяжеловесов для выработки общей позиции. Если условия будут приемлемы, политики, а с ними и общество их примут. Общество испытывает патриотический подъем, но подсознательно всек равно ждет мира", - говорит эксперт "Стране".

Возможно, Зе надеется обменять некие действия внутри страны, пусть даже политически опасные для него, на твердые гарантии безопасности для страны. И хочет лично получить согласие президента Путина. Поэтому перед украинской делегации стоит задача - "сделать все, чтобы состоялась встреча президентов". "Эта встреча, которую, я уверен, ждут люди", - заявил Зеленский в недавнем обращении.

"Наша цель - чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходимый для нас, для мира и для безопасности. Чтобы мы имели гарантии- нормальные действенные. Не как по "Будапешту" (Будапештский меморандум - Ред.) и не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: вот это работает, вот это - гарантии", - говорит украинский президент.

"У Зеленского считают, что все решения по Украине Путин принимает лично. Возможно, Зеленский надеется в личной беседе переубедить российского президента. Быть может, есть темы, которые он хочет обсудить с глазу на глаз и которые он не желает отдавать на обсуждение переговорщикам. Не исключено, что такая встреча кажется в ОП знаком признания равного переговорного статуса Зеленского, суверенного статуса Украины. И это еще один довод добиваться ее проведения. На самом деле такая встреча возможна, когда президенты будут подписывать некие финальные документы, когда договоренности фактически достигнуты. Как это соотносится с надеждами, судя по всему, питаемыми в команде Зеленского, на то, чтобы изменить мнение Путина, сложно сказать", - комментирует политолог Бортник "Стране".

Впрочем, 15 марта, когда должен завершиться четвертый раунд переговоров, могут появиться более подробные комментарии о ходе переговоров, которые прольют свет на контуры компромисса. Это будет завтра. А ночью продолжается война.

Ситуацию вокруг переговорного процесса комментирует телеграмм-канал "Политика Страны".

"В последние дни все чаще идут прогнозы о завершении войны и подписании мирных договоренностей с Россией в ближайшее время.

Советник Ермака Арестович заявил, что не позднее мая, а может быть и гораздо раньше, Киев и Москва подпишут мирный договор.

При самом позитивном раскладе это произойдет в течение недели-двух, считает Арестович. В противном случае (если Россия решит бросить в бой новые резервы) потери на фронте и санкции Запада заставят Москву самое позднее к маю договориться с Киевом.

Сегодня же журналист Bellingcat Христо Грозев заявил, что в переговорах скоро "будет сдвиг".

По его мнению, у Путина есть два варианта: договориться с Зеленским сейчас, отказавшись от выставленных ранее условий или воевать дальше. В том числе с применением запрещённого оружия.

Грозев склоняется к первому варианту, описывая (со ссылкой на источники) смятение умов в Кремле и считает, что ощутимое движение по переговорному процессу произойдет в ближайшие два-три дня.

То есть оба этих прогноза говорят о том, что совсем скоро может быть какой-то прорыв на переговорах. О том же говорят и публичные комментарии ряда представителей украинской делегации.

Прогнозы о скором заключения мира, безусловно, вселяют оптимизм.

Однако не до конца понятно, что за ними стоит - реальные подвижки в переговорах, либо это элемент информационно-психологической войны, когда противника убеждают идти на компромисс сейчас ибо потом будет ещё хуже.

Причем Кремль подталкивают к этому варианту не только Киев.

Американские СМИ сегодня написали, что Белый дом рассматривает в числе очередных мер воздействия на Россию морскую торговую блокаду РФ. И это тоже можно воспринять как элемент давления на Москву, чтоб та шла на уступки в своих требованиях и скорее заключала мирные соглашения (при этом не совсем ясно - воплотится ли угроза морской блокады в жизнь, так как она может быть воспринята Россией как объявление войны со всеми вытекающими последствиями).

РФ же со своей стороны пока не посылает каких-либо чётких сигналов о том, что переговоры скоро чем-то увенчаются. А в близких к российским силовикам телеграмм-каналах и вовсе проводится мысль, что Украина специально тянет время переговорами, чтоб поднакопить резервы и организовать контрнаступление.

Впрочем, как и всегда на войне, исход переговоров решает ситуация на фронте. Если потери российской армии действительно так велики, а резервы действительно исчерпаны, как об этом часто говорят, то, безусловно, это будет склонять Путина к компромиссам и к отказу от части требований уже в самое ближайшее время.

Если же это не так (или не совсем так) и у Кремля есть возможности и желание бросить на войну новые силы (либо есть план как переломить ситуацию нынешним контингентом), то на серьёзные уступки Киеву в своих требованиях Путин идти сейчас не будет", - пишет телеграмм-канал "Политика Страны".