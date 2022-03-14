Член переговорной делегации и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил в комментарии "Стране", почему сегодня в переговорах России и Украины взяли техническую паузу.

"Техническая пауза взята до завтрашнего утра, чтобы продуктивно всю ночь работали технические и юридические группы. Основные комментарии по сути, возможно, будут уже завтра", - сообщил "Стране" Подоляк.

Напомним, четвертый раунд переговоров делегаций Украины и РФ стартовал в понедельник в 10:30. У Зеленского назвали беседу тяжелой и назвали главную причину разногласий.

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