В Генеральном штабе Украины отчитались о том, как прошел 19-й день полномасштабной войны России против Украины.

"Страна" публикует основные тезисы из сообщения Генштаба на Facebook:

Враг продолжает применять авиацию и бомбить украинскую гражданскую инфраструктуру.

Оккупанты формируют дополнительные подразделения и планируют усилить свои войска на харьковском направлении.

Сохраняется вероятность провокаций на Волынском направлении, чтобы втянуть Беларусь в войну.

На Полесском направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Слобода, Кухарская, Жовтневое, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов.

На Северском направлении враг ведет боевые действия в районах населённых пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не производит, перегруппировывается и готовится наступать по направлению к Броварам.

На Слобожанском направлении враг не оставляет попыток окружить Сумы и ведет боевые действия в районах населенных пунктах Сватово, Изюм, Грушеваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Великая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Талалаевка. Чтобы продолжить наступление на Сумы, Ахтырку, Харьков и Изюм враг проводит перегруппировку войск и закрепляется на захваченных рубежах. Однако у российских войск есть проблемы со снабжением боеприпасами на огневые позиции.

Чтобы доукомплектовать подразделений из состава 6 общевойсковой армии военнослужащим срочной службы настойчиво предлагают переходить на контрактную службу.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты ведут боевые действия в районах населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Никольское, Гуляйполе, Орехов, Каменское. На Авдеевском направлении в районе н.п. Каменка, во время проведения разведки боем враги понесли значительные потери, вынуждены были отойти. На Волновахском направлении враг не прекращает попыток прорыва в направлении Угледара.

Также противник пытается захватить Мариуполь. Украинские военные отразили атаки. Общие потери противника составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР, после чего российские войска отступили.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. Было уничтожено 12 единиц автомобильной техники. Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На Южнобужском направлении враг пытается закрепиться в районах населенных пунктов Томина Балка, Надеждовка, Киселевка, Первомайское, Михаило-Ларино, Ульяновка, Пески, Хорошо, Снигиревка, Архангельске, Заградовка, Осокоровка, Берислав, Каховка.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.

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