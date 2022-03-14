На российском федеральном "Первом канале" в прямом эфире выпуска новостей "Время" девушка вышла с плакатом "Нет войне".

Пользователи мессенджера Telegram публикуют видеозапись с разных ракурсов.

Отважная россиянка появилась за спиной телеведущей с крупным плакатом, на котором большими буквами также написано "Не верьте пропаганде".

Позже появились сообщения, что это Мария Овсянникова - редактор Первого канала, которая была задержана после своей акции.

Служебная проверка проводится на Первом канале в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира, сообщили в пресс-службе канала в понедельник.

"В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", - указано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратил внимание на то, что Instagram начал помечать специальной плашкой аккаунты пропутинских средств массовой информации.

"Страна" также писала о том, как российское издание Readovka распространило ложную информацию о смерти бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Вслед за ними эту информацию подхватили и российские телеграм-каналы.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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