После 20:00 во многих городах Украины объявили воздушную тревогу - угрозу авиационного удара со стороны России.

Под угрозу обстрела попали многие города, в том числе и те, где нет прямого столкновения с российскими войсками и не идут бои.

Это Хмельницкий, Львов, Тернополь, Кропивницкий, Кривой Рог, Николаев, Вознесенск, Умань и Чернигов. А также целые области - Винничина, Ровенщина, Житомирщина.

Эта воздушная тревога может быть результатом российского "анонса обстрела" военных предприятий. Это Россия делает в ответ на то, что сегодня украинские военные якобы обстреляли Донецк.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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