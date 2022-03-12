В результате ракетных ударов утром аэродром под Васильковом полностью уничтожен: выведена из строя взлетно-посадочная полоса, уничтожен склад боеприпасов, там до сих пор слышны взрывы. Об этом рассказала мер Василькова Наталия Баласинович. По ее словам, россияне выпустили 8 ракет.

Видео прямого эфира из Facebook Баласинович публикует Telegram канал "Политика страны"

Она попросила всех горожан сохранять спокойствие и оставаться дома потому что в городе опасно и без необходимости выходить на улицу не стоит. Также Наталия Баласинович призвала не бояться черного дыма, который сейчас заполонил город - это горят гоюче-смазочные материалы.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно