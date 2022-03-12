Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не могут подтвердить заявления о ракетных ударах по Украине с территории Беларуси и подключении Минска к войне.

Об этом он сообщил в ходе регулярного брифинга в пятницу, 11 марта.

"Мы не можем подтвердить эти сообщения. Мы видим, что об этом сообщают открытые источники, но у нас нет ничего, чтобы это подтвердить. Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или силы вошли на территорию Украины. Мы заметили, что на днях президент Беларуси прокомментировал через государственные СМИ, что он считает важным, чтобы белорусские силы пришли на защиту тыла российских войск, если они будут атакованы, если хотите, маршрута линии снабжения. Это первый раз, когда он когда-либо говорил о том, что Беларусь, возможно, будет вовлечена, но на данный момент нет никаких признаков того, что они это сделали или что это находится в стадии подготовки", - говорит пресс-секретарь.

Также он добавил, что он говорит только о том, что США видит сейчас.

"Могу вам сказать только о том, что видим мы. А мы не отслеживаем никакого неминуемого вовлечения белорусских сил. Не утверждаю, что этого не может произойти или не произойдет или что они не подключились таким образом, которого мы, возможно, не видели. Могу вам сказать только о том, что мы видим сейчас", - говорит Кирби.

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