Несмотря на опровержение авиаудара по белорусскому селу от Миноброны Беларуси, в Украине продолжают заявлять о том, что Республика вступит в войну. Причём уже сегодня.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявляет, что по предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению 11 марта в 21:00.

"Очевидно, это связано с опасениями, что решение о вступлении Беларуси в войну было принято сегодня на встрече Путина и Лукашенко", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в пятницу, 11 марта, командование украинских военно-воздушных сил заявило, что российские военные самолёты, войдя в воздушное пространство Украины, нанесли удар по белорусской территории с целью обвинить в этом украинскую сторону и втянуть Беларусь в войну.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".