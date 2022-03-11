В пятницу, 11 марта, командование украинских военно-воздушных сил заявило, что российские военные самолёты, войдя в воздушное пространство Украины, нанесли удар по белорусской территории с целью обвинить в этом украинскую сторону и втянуть Беларусь в войну.

Соответствующий пост был обнародован на странице в Facebook.

"Сегодня в 14:30 от ДПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городичи и Тумены, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)", - говорится в материале.

Отметим, что пока подтверждения информации об авиаударе от белорусской стороны нет.

Скриншот: facebook.com/kpszsu

Однако ранее о возможной провокации сообщал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области.

Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины", - написал Резников на своей странице в Facebook.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко считает, что Украина атаковала бы Беларусь, "если бы не превентивный удар от РФ".

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

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